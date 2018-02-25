В Харькове произошла коммунальная катастрофа

В Харькове из-за долгой эксплуатации прорвало трубу магистральной теплосети диаметром 700 мм. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло 24 февраля в Немышлянском районе.

"В результате без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары). Из-за повторных порывов на 7 утра 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23)", – рассказали спасатели.

Для устранения ЧП создан штаб во главе с первым заместителем городского головы.

Напомним, 22 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что дискуссия с МВФ о повышении тарифов на газ в Украине находится в "горячей" стадии. По словам главы парламента, во время встречи с представителями МВФ говорилось о том, чтобы увеличение тарифов проходило поэтапно. При этом Парубий прогнозирует, что окончательные договоренности будут достигнуты к маю.

Как сообщалось, недавно в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года.