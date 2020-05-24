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Контрабанда через минные поля: у боевиков на передовой начались проверки

24 мая, 06:00

Сергей Мартынец

Силовики ДНР проверяют инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций

Так называемые "силовые структуры ДНР" начали проверки передовых позиций боевиков, поскольку подозревают некоторых командиров в контрабанде через минные поля. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации усиливают полицейский контроль в районах расположения передовых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" ВС РФ.

Кроме того, с 19 мая сотрудниками т.н. "внутренней безопасности и МВД ДНР" начата проверка инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций боевиков.

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"Указанное связано с подозрением в причастности командиров отдельных подразделений противника к незаконному перемещению товаров из "серой зоны" через специально оборудованные проходы в минно-взрывных заграждениях", – сообщили в разведке.

Как сообщали новости "Сегодня", в этом месяце Россия перебросила на Донбасс танки и вагоны боеприпасов. Оккупанты маскируют переброску техники и другого имущества для боевиков под обеспечение учений.

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В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробней в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".

Смотрите также в сюжете о самом молодом комбате в Вооруженных силах Украины:

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Донбасс контрабанда разведка боевики

Источник: Сегодня

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