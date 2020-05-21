Россия перебросила на Донбасс танки и вагоны боеприпасов

Оккупанты маскируют свои действия под обеспечение учений

Россия продолжает перебрасывать на Донбасс танки и боеприпасы. Только недавно были зафиксированы новые поставки вооружения боевикам. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения усиливает готовность к применению соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Так, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы боевикам доставили три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Реклама В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ранены трое военнослужащих

Кроме того, российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно во время онлайн-заседания Форума сотрудничество безопасности ОБСЕ обсуждался вопрос поддержки Россией боевиков. Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко назвал единственный способ, как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама