Эскалация на Донбассе: причины и последствия

На Донбассе снова наблюдается эскалация напряженности. На линии соприкосновения возросло чиcло обстрелов украинских позиций бандформированиями и вооруженными формированиями РФ. Но главные события происходили вдали от фронта. Главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" заявили о приведении "войск" в полную боевую готовность, по улицам Донецка, как отмечают СМИ, впервые за последнее время начала открыто ездить военная техника. С чем связана эскалация и каких дальнейших действий оккупационных войск на Донбассе стоит ожидать Украине разбирался сайт "Сегодня".

Боевики объявляют боевую готовность

По информации пресс-центра Операции объединенных сил, 20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушали режим прекращения огня. В том числе огонь велся из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Как стало известно утром 21 мая, в зоне ООС погиб командир батальона полиции "Луганск-1", полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Обстрелы продолжались и 21 мая.

Нагнетать обстановку оккупационные власти начали еще несколько дней назад. "Руководители" т.н. "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обвинили Украину в якобы осуществлении обстрелов территории т.н. "республик", что произвело к обесточиванию ряда стратегически важных объектов. И заявили о приведении в полную боевую готовность подразделений т.н. "народной милиции". По информации ряда СМИ, действительно в глубине оккупированной территории зафиксирована демонстративная активность боевой техники. По некоторой информации, боевики отзываются из отпусков, подразделения, пребывавшие на учениях, возвращаются на места постоянной дислокации.

Украинская армия: все под контролем

Реклама

Украинская армия наблюдает за ситуацией со всей необходимой серьезностью, но спокойно. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" начальник пресс-центра штаба ООС Павел Ковальчук, Объединенные силы контролируют ситуацию как на линии соприкосновения, так и передвижения противника на временно оккупированных территориях и готовы адекватно реагировать на возможные провокации.

"Мы уже давным-давно в полной боевой готовности и готовы адекватно реагировать на любые провокации. Наши подразделения отслеживают информацию на линии (соприкосновения), также отслеживаются действия противника на оккупированных территориях. Также в районе ООС в готовности пребывают резервы, которые мы готовы задействовать в случае необходимости", – отметил Павел Ковальчук.

Cдержанно оценивают ситуацию и наблюдатели со стороны. Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец, действия руководства т.н. "ДНР" и "ЛНР" больше напоминают демонстрацию, нежели подготовку к каким-то масштабным боевым действиям.

"Если говорить об обострении, то увеличение числа обстрелов уже имеет место. Если под обострением понимать какое-то масштабное наступление боевиков, попытки захватить какой-то населенный пункт, то это вряд ли. Больше их действия напоминают демонстрацию. Они могут проводить какие-то перемещения, перегруппировку сил и средств. Но все это носит скорее демонстрационный и пропагандистский характер и делается с целью воздействия на украинское руководство", – сказал Машовец.

Как отметил координатор ИС, в случае реальной подготовки, боевики, скорее всего, не афишировали бы свои действия. Впрочем, какие-то локальные провокации координатор ИС не исключил.

"Не без того, чтобы они могли попробовать какую-то провокацию. Захватить будку какую-то на "промке", овраг какой-то или кусок лесопосадки, а затем объявить о своей большой победе над "хунтой". Но повторяю, там скорее политические мотивы, нежели военные. Но в любом случае руководство нашего Генштаба, думаю, следит за ситуацией и знает, как на нее реагировать", – сказал военный эксперт.

Политолог Владимир Фесенко придерживается аналогичного мнения.

"О реальном обострении мы можем говорить только тогда, когда возникнет обострение на фронте. Пока, на мой взгляд, этого нет. Есть определенная динамика обстрелов, столкновений. Но сказать, что там серьезное обострение, нельзя. Война на Донбассе давно носит позиционный характер, украинские военные готовы к любой ситуации", – говорит эксперт.

Киев реагирует

Реклама

Внимательно следят и реагируют на ситуацию и в Киеве. На пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с заявлениями Пушилина и Пасечника руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма инициировал экстренное совещание Трехсторонней контактной группы.

"Было заявление этого Пасечника, что была провокация, и мы стреляли и ОБСЕ это видело. Я вам скажу – 1,5 месяца коронавируса, а десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территорию. Ни одну машину не пропускают. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским людям. Мы не стреляем по украинцам – мы отвечаем боевикам. Все, что мы делаем. Я верю, что влияние на них имеет Российская Федерация и после заявления Пасечника будет срочная встреча в Минском формате – должны на них повлиять", – сказал, в частности, Владимир Зеленский.

Позже первый заместитель руководителя делегации Украины в ТКГ Алексей Резников сообщил СМИ, что Украина уже обратилась к спецпредставителю главы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с инициативой об экстренном совещании.

Как рассказала в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа"), член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, в Верховной Раде также внимательно следят за ситуацией.

"Мы обсуждали его (вопрос эскалации на Донбассе, – Авт.) между собой и договорились держать руку на пульсе. На заседании Комитета присутствовал замминистра обороны, с ним мы также договорились быть на постоянном контакте и в случае реальной эскалации сразу собрать комитет. Руководитель комитета держит постоянную связь с секретарем СНБО (Алексеем) Даниловым. Верховная Рада временно приостановила работу в зале из-за случая коронавируса. Но, конечно, если будет необходимость, мы сразу соберемся на заседание и примем все необходимые политические решения", – сказала Ирина Верещук.

Реклама

Впрочем, как отметила народный депутат, на данном этапе необходимости в этом нет.

Это давление

С чем же связано нынешнее обострение? Опрошенные сайтом "Сегодня" политики и эксперты однозначно говорят, что это – ответ Кремля на принципиальную позицию Украины на переговорах в Минске.

"Мое личное мнение: заявления боевиков и эскалация – это ответ Кремля на позицию Украины на крайнем заседании ТКГ и попытка надавить на официальный Киев. Продемонстрировать, что если мы не будет выполнять то, как они видят Минские договоренности, будет формироваться нарратив, что ситуация на Донбассе неконтролируемая. Это обычная практика Путина. Он делает все возможное, шантажируя, бряцая оружием на Донбассе. Как только в Минске происходит что-то не так, как задумал Кремль, происходит эскалация. Но эта практика не является секретом ни для нас, ни для мирового сообщества, которое адекватно оценивает происходящее и делает правильные объективные выводы", – отмечает Ирина Верещук.

Владимир Фесенко также связывает действия боевиков с позицией Украины на переговорах.

"На переговорах ТКГ сепаратисты потерпели ощутимое поражение. Их, простите, на ноль помножили и носом в дерьмо макнули с их российскими паспортами. Кремль не был готов к активной наступательной позиции украинский делегации, ее действия вызвали истерику Грызлова. И вот то, что мы наблюдаем – ответ России", – отмечает эксперт.

По его словам, это попытка политического давления на Украину и наших союзников.

"По сути, это угроза, что вместо переговоров может быть новая война. Ну и, конечно, это политическое давление на самого Зеленского. Судя по абсолютно хамскому заявлению российского МИД к годовщине инаугурации украинского президента, в Москве, видимо, очень сильно разочарованы в Зеленском. А потому усилили пропагандистскую атаку. То, что сейчас происходит на оккупированных территориях, – элементы этой атаки", – говорит Владимир Фесенко.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет и другие возможные мотивы действий боевиков и Кремля.

"Временные оккупационные администрации, пребывая под контролем России, хорошо изучили обычную тактику Москвы отвлечения внимания. т.н. "ДНР" и "ЛНР". У них сейчас не очень хорошая ситуация с эпидемией коронавируса, не очень хорошая ситуация с экономикой. Люди все это видят. Нужно отвлечь внимание. Вот и отвлекают этой военной бравадой и всеми этими заявлениями", – говорит эксперт.

Что касается Москвы, то ее мотивы – усилить давление на Киев, чтобы добиться возможности выхода из санкционного режима.

"Задача Путина – договориться как можно быстрее, причем на его условиях. Отсюда и недовольство Кремля Зеленским, который не идет на нарушение красных линий. И нынешние действия подконтрольных Кремлю оккупационных властей", – говорит Александр Мусиенко.

Что дальше

Эксперты не склонны драматизировать ситуацию, выражая уверенность, что до серьезной эскалации дело не дойдет. По словам Владимира Фесенко, главная задача Киева сегодня – адекватно реагировать на давление.

"Украина должна реагировать сдержанно. На заявления российского МИД должен отвечать украинский МИД. И он уже это сделал. Единственное – я бы ответил более жестко. На заявления Пасечника ответит украинская делегация в ТКГ. Его надо опровергать. Тем более, у нас ест факты: видео с российскими снайперами, статистика по погибшим и раненым военнослужащим, мирным жителям. Ну а партнерам по переговорам надо объяснять, что происходит на самом деле", – отмечает политолог.

В свою очередь Александр Мусиенко также считает, что Киев должен проявлять сдержанность, поскольку время играет на стороне Украины.

"Думаю, руководство страны понимает: если Украине продержаться еще примерно полгода-год, тогда уже Россия будет готова идти на определенные уступки и компромиссы. Потому нам нужно просто выстоять, просто усиливать линию соприкосновения и дождаться изменения ситуации, которое может произойти уже осенью-зимой. И тогда на встрече в "нормандском формате" действительно можно будет достичь реальных подвижек в достижении мира", – говорит эксперт.

В то время, как оккупационные власти голословно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня, сами боевики продолжают обстрелы украинских территорий. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама