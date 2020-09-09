Коронавирус в ВСУ: количество зараженных снова возросло

На изоляции находятся более 500 военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 8 сентября, зафиксировали 68 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 650 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 1389 человек, летальных случаев – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 122 человека.

Сообщается, что 9 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 59 человек.

Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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Также напомним, в Украине за последние сутки, 8 сентября, выявили 2 551 новый случай инфицирования COVID-19. С начала эпидемии инфекцию диагностировали у 143 030 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 45 украинцев.

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О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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