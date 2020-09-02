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В ВСУ за сутки выявили более 30 новых случаев коронавируса

2 сентября, 11:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Всего в армии остаются инфицированными 607 человек

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 1 сентября, зафиксировали 32 новых случая коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 607 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 1159 человек, летальных случаев – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 565 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 133 человека.

Сообщается, что в медучреждениях находятся 7 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 25 человек.

Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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Также напомним, в Украине за последние сутки, 1 сентября, выявили 2 495 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала эпидемии инфекцию диагностировали у 125 798 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончался 51 украинец.

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Новости "Сегодня" сообщали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Донбасс статистика ВСУ инфекция военнослужащие заражение коронавирус COVID-19
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