Кровавое перемирие на Донбассе: с 5 марта погибли трое украинских военных

Сегодня, 14:20

Еще один военнослужащий получил ранения

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

На Донбассе со вступления в силу режима прекращения огня 5 марта погибли трое украинских военнослужащих, еще один был ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"С полуночи 5 марта, когда вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", – заявил он. 

Кроме того, еще один военный получил ранения в результате обстрела со стороны боевиков. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Мы уже писали о том, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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