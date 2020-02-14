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Ловил школьниц и жестоко насиловал: серийному педофилу из Мариуполя вынесли приговор

14 февраля, 10:59

Самой младшей из жертв насильника было всего 10 лет

Педофил из Мариуполя, который ловил и насиловал школьниц, проведет за решеткой 14 лет. Такой приговор мужчине объявил Донецкий апелляционный суд.

На детей он "охотился" в марте и апреле 2017 года. 46-летний педофил, будучи пьяным, подстерегал девочек в подъездах многоэтажек. Потом мужчина нападал на детей и, угрожая ножом, насиловал. Самой младшей из пяти жертв насильника было всего 10 лет.

Отметим, что обвиняемый уже 18 лет провел за решеткой за аналогичные преступления. То, что он страдает педофилией, подтвердили медики. Несмотря на то, что мужчина своей вины не признал, суд признал доказательства прокуратуры Донецкой области по его виновности надлежащими и допустимыми.

"По результатам закрытого судебного разбирательства, педофила приговорили к 14 годам лишения свободы. Стороной защиты на указанный приговор подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой сейчас отказано", - рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов.

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