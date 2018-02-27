Массовое побоище в Донецке: пьяные новороссы решали, чья "республика" главнее

Вчера, 20:14

У наливаек на железнодорожным вокзале устроили разборки

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

На днях в оккупированном боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Донецке состоялась массовая драка, в ходе которой сторонники сепаратистов у разных частей города выясняли, чей микрорайон круче.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев пишет на странице в Facebook.

По его данным, в массовом побоище у точек, где реализуется спиртное, на привокзальной площади, принимали участие пьяницы из микрорайона Октябрьский (Куйбышевский район) и примыкающей к авто- и железнодорожному вокзалам части Киевского района.

"Может, спорили чья "республика" главнее, октябрьская или жд-вокзальная", – иронизирует волонтер.

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Напомним, ранее Токарев рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком. 10 сепаратистов были уничтожены под аэропортом, Ясиноватой и у Докучаевска.

Также напомним, неделей ранее волонтер рассказал о потерях боевиков на Светлодарской дуге. Там вооруженные сепаратисты потеряли БМП и четыре человека убитыми и ранеными.

Ранее волонтер сообщил о новых потерях боевиков под Горловкой. Там у сепаратистов – трое "200-х", уничтоженные БТР и грузовик.
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Источник:

"Сегодня"

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