Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком

10 сепаратистов были уничтожены под ДАПом, Ясиноватой и у Докучаевска

Боевики непризнанной "Донецкой народной республики" понесли большие потери в районе Донецкого аэропорта, а также временно оккупированных райцентров Ясиноватая и Докучаевск.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев пишет на странице в Facebook.

По его данным, в областной травматологический центр в Донецке с пятницы, 23 февраля, поступило около десяти раненых боевиков, трое из них скончались по дороге в медучреждение, еще четверо – в стационаре.

Кроме того, пишет волонтер, в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДОКТМО) за выходные, 24-25 февраля, были зафиксированы смерти еще троих боевиков.

Напомним, в зоне АТО 25 февраля зафиксировано пять вражеских обстрелов. В результате боевых действий украинские военные понесли потери – один боец погиб, еще один – получил ранения.

Также напомним, неделей ранее волонтер рассказал о потерях боевиков на Светлодарской дуге. Там вооруженные сепаратисты потеряли БМП и четыре человека убитыми и ранеными.

Ранее волонтер сообщил о новых потерях боевиков под Горловкой. Там у сепаратистов – трое "200-х", уничтоженные БТР и грузовик.