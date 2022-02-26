Массовые обстрелы оккупантов продолжаются: какова сейчас ситуация в Мариуполе (видео)

По словам городского головы города, 25 февраля в результате артобстрелов российских оккупантов уничтожены жилые дома на Левобережье

В Мариуполе продолжаются бои. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы. Количество раненых 26 февраля составляет 58 человек.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает УНИАН.

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Что сейчас происходит в Мариуполе?

По словам городского головы, 25 февраля в результате артобстрелов российских оккупантов уничтожены жилые дома на Левобережье. Есть раненые среди мирных жителей. Также горела 48-я школа. Количество раненых с каждым днем растет.

"58 человек – число раненых в Мариуполе на сегодняшний день. В больницах им оказывают помощь. Есть тяжелые и средней тяжести, но их жизни ничего не угрожает", – отметил Бойченко.

Также 26 февраля был совершен страшный обстрел в поселке Сартана. Количество разрушений и жертв пока неизвестно, так как огонь не прекращается.

"Сегодня работают эффективно коммунальные предприятия. Мы контролируем ситуацию насколько это возможно. Также регулярно идут обстрелы наших теплоэлектростанций, отрезают нам электричество. Частично нет света в Левобережном районе и Кальмиусском. Во время артобстрелов мы приостанавливаем работу транспорта", – добавил мэр Мариуполя.

В Мариуполе украинские защитники уничтожили 22 российских танка

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что защитники города уничтожили более двух десятков российских танков.

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"Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия выполняют качественно свою боевую задачу. Было уничтожено 22 вражеских танка, которые шли из Павлополя", – отметил городской голова.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

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Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").