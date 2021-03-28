Мэр Доброполья Аксенов побеждает на довыборах в Раду в Донецкой области – экзитпол

На довыборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов (партия "Порядок").
Результаты экзитпола по данным на 18:00 были показаны в эфире местного телеканала "Орбита", сообщает портал "Новости Донбасса".
Так были озвучены следующие данные:
- Андрей Аксенов – 65,5%;
- Валентин Рыбин ("Партия Шария") – 14,8%;
- Юлия Кузьменко "Европейская солидарность" – 6,8%;
- у остальных кандидатов менее 5%.
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Ранее сообщалось, что, по данным экзитпола, на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 лидируют кандидаты Александр Шевченко (самовыдвижение) и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода"). Кандидат от "Слуги народа" Василий Верастюк – лишь на третьем месте.
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