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Мэр Доброполья Аксенов побеждает на довыборах в Раду в Донецкой области – экзитпол

28 марта, 21:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

На втором месте – кандидат от "Партии Шария"

На довыборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов (партия "Порядок").

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Результаты экзитпола по данным на 18:00 были показаны в эфире местного телеканала "Орбита", сообщает портал "Новости Донбасса".

Так были озвучены следующие данные:

  • Андрей Аксенов – 65,5%;
  • Валентин Рыбин ("Партия Шария") – 14,8%;
  • Юлия Кузьменко "Европейская солидарность" – 6,8%;
  • у остальных кандидатов менее 5%.

Читайте также: Довыборы в Верховную Раду: в округе № 87 зафиксировали семь нарушений

Ранее сообщалось, что, по данным экзитпола, на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 лидируют кандидаты Александр Шевченко (самовыдвижение) и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода"). Кандидат от "Слуги народа" Василий Верастюк – лишь на третьем месте.

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