Миротворцы ООН – последнее, что позволит мирно решить ситуацию на Донбассе – эксперт

Украина может опираться на опыт Хорватии, где миротворцы и переходная администрация помогли мирной реинтеграции оккупированной территории

Фото: Getty Images

Миротворцы ООН – последнее, что позволит мирно решить ситуацию на Донбассе – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aae/678/5c5aae6786569.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aae/678/5c5aae6786569.jpg 2019-02-06T22:13:00+02:00 Донбасс Украина может опираться на опыт Хорватии, где миротворцы и переходная администрация помогли мирной реинтеграции оккупированной территории

Блокирование Россией решения по отправке миротворческой миссии ООН на Донбасс означает, что у сторон не останется инструментов по мирному разрешению ситуации. Об этом во время круглого стола в редакции сайта "Сегодня" рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Александр Левченко.

"Опасность в том, что Россия может заблокировать решение по отправке миротворческой миссии. Если она блокирует план по направлению Международной операции, у нас фактически не остается инструмента для мирного разрешения ситуации в Донбассе, и все потуги, указанные в Минском документе, становятся бесперспективными", – отметил Александр Левченко.

Именно поэтому, по его словам, международное сообщество должно быть готово стимулировать РФ воздержаться от блокировки.

"Нужно предупредить, что санкции будут усиливаться. Нужно ли говорить, что постоянный член Совета Безопасности ОНН не должен блокировать мирный процесс. Поставить вопрос о том, соответствует ли РФ критериям постоянного члена Совета Безопасности ООН вообще", – отметил Александр Левченко.

При этом Александр Левченко, который долгое время работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине, отметил, что введение миротворцев и Международной переходной администрации – хорошо себя зарекомендовавшая практика.

"Хорватский опыт едва ли не единственный на 100 процентов положительный относительно мирной реинтеграции временно оккупированной территории после 4,5 лет оккупации. Он заключается в том, что Международная администрация за два года подготовила территорию Восточной Славонии для передачи Хорватии. У нас тоже есть возможность, используя этот механизм, осуществить это (возвращение оккупированных территорий Донбасса – "Сегодня" ) в Украине", – рассказал Александр Левченко.

По его словам, Россия, наверняка знает, что введение миротворцев и Международной переходной администрации – как раз тот инструмент, который может вернуть оккупированные территории Донбасса Украины. Ведь Россия участвовала в миротворческой операции в Восточной Славонии, там присутствовал российский батальон и наблюдатели, которые воочию увидели эффективность инструмента. Поэтому и существует опасность того, что Россия может заблокировать решение по отправке миротворческой миссии, подытожил Александр Левченко.

Напомним, что введение миротворцев на Донбасс обсуждалось на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ 6-7 декабря 2018 года в Милане, где даже был представлен неофициальный документ по совместной миссии ООН и ОБСЕ.

Также, как мы уже писали, по подсчетам экспертов, миротворческий контингент на Донбассе должен насчитывать не менее 20 тыс. человек.

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