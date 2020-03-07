"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненых

Facebook Генерального штаба ВСУ

На днях боевики т.наз. "Донецкой народной республики" устроили пьяные разборки, в результате которых сами же оккупанты понесли безвозвратные и санитарные потери.

Об этом блогер "Донецкий Чебуратор" сообщает на своей странице в Twitter.

По его данным инцидент произошел в оккупированном "ДНР" селе Куликово Новоазовского района, расположенном неподалеку от линии фронта и в 20 км северо-восточнее подконтрольного Украине Мариуполя.

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Как сообщают местные жители, разборки происходили прямо на передовой, поэтому на утро туда прибыла "военная комендатура" оккупантов и засвидетельствовала смерть троих и огнестрельные ранения разной степени тяжести еще пяти боевиков.

Стрельба произошла в расположении т.наз. "2-го батальона 9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го армейского корпуса ДНР".

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Напомним, что именно "9-й полк" считается наиболее проблемным в "армии ДНР".

Сайт "Сегодня" писал, что"морпехов ДНР" косит СПИД и командование хочет избавиться от десятка больных.

Ранее сообщалось о разборках "морпехов ДНР", когда боевики застрелили сослуживца за долги.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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