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Мощные ливни добрались до Мариуполя. Авто плывут по воде, людей чуть не сносит течением

22 июля 2021 14:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

С самого утра мобильные бригады прочищали стоки, чтобы вода быстрее сошла

В Мариуполе ливень натворил беды. Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе ливень натворил беды. Коллаж "Сегодня"

После масштабного потопа в Одессе непогода добралась и до Мариуполя в Донецкой области. Из-за мощного ливня улицы затоплены, часть города осталась без света.

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Об этом сообщает mrpl.city.

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На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской стремительный поток воды не давал водителям дойти до своих автомобилей.

Фото: mrpl.city

Также огромная лужа образовалась на пересечении пяти дорог в районе "Амстора". Там могли проехать только большие авто, уровень воды достигал капота легковушек.

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В районе Кировского рынка из-за потопа стали травмаи и троллейбусы, люди переходили дороги по колено в воде. Когда вода сошла, электротранспорт продолжил движение.

Фото: mrpl.city

В районе Гавани ливневки не справлялись с большим количеством воды, на дороге образовалась целая река.

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"Поток конкретный шел сверху вниз. Я думала, что меня унесет. Там, где сток, вода лилась через верх", – рассказала местная жительница.

Фото: mrpl.city

Из-за непогоды часть домов в городе обесточена. Коммунальщики обещают восстановить электроснабжение до 17:00.

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Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек . Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.

Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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