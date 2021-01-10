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На Донбассе 40 тысяч человек остались без воды (видео)

10 января, 03:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В серой зоне произошла авария на водопроводе

40 тысяч жителей прифронтового Торецка и еще четырех населенных пунктов почти неделю живут без воды. Причина – авария на водопроводе, которая произошла в серой зоне.

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Ликвидировать порыв невозможно – боевики постоянно обстреливают территорию. Когда дадут воду – узнавал военный корреспондент новостей "Сегодня" Егор Логинов.

Воду людям подвозят по графику. Спасатели работают круглосуточно. На помощь пришли и из соседних городов.

По словам руководителя военно-гражданской администрации города Торецк Василия Ченчика, было размещено девять емкостей по 5000 литров в самых критических местах, где больше скопления населения и разработан график подачи питьевой воды.

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Авария на водопроводе произошла в серой зоне. Ведь вода в Торецке и прилегающих мест идет с временно оккупированной Горловки. Несколько дней российские наемники не давали украинским ремонтникам дойти до места прорыва. Потом якобы разрешили. Как оказалось, только на бумаге – рассказывает бригадир водоканала.

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За час ремонтная группа снова попыталась добраться места аварии – и снова автоматная очередь. Анатолий, уже неоднократно, рискуя жизнью, ремонтировал водопровод в зоне боевых действий, говорит: такой агрессии со стороны боевиков раньше не было.

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