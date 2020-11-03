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На Донбассе активизировались боевики: укрепляют позиции и строят "обманки" для ВСУ

3 ноября, 13:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Оккупанты создали дополнительные подразделения разведчиков

Боевики ка Донбассе восстанавливают окопы и укрепления на передовой, а также обустраивают вторую линию оборонительных рубежей.

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Об этом во время брифинга Министерства обороны сообщил капитан Михаил Шаравара.

Он рассказал, что российские оккупационные войска продолжают восстанавливать имеющиеся окопы, расчищать их и укреплять почти по всей линии разграничения.

По словам Шаравары, особое внимание уделяется оборудованию фальшивых позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для обмана украинских военных и провоцирования их на открытие огня.

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Как сказал пресс-офицер Минобороны, для активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

Напомним, на Донбассе боевики за минувшие сутки, 2 ноября, дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Также мы писали, что на Донбассе бойцы ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики окопы ООС
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