На Донбассе боевики напали на российского офицера

В соединениях и частях т.н. "ДНР" растет количество случаев дезертирства и открытого неповиновения командованию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Так, на днях в одной из частей т.н. "ДНР" при построении подразделения наемники коллективно избили российского офицера. Во избежание ответственности за содеянное наиболее активные участники события самовольно оставили часть", – рассказали в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их города во второй "Чернобыль".

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.