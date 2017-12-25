На Донбассе боевики напали на российского офицера
Разведка рассказала о ситуации в рядах противника
В соединениях и частях т.н. "ДНР" растет количество случаев дезертирства и открытого неповиновения командованию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Так, на днях в одной из частей т.н. "ДНР" при построении подразделения наемники коллективно избили российского офицера. Во избежание ответственности за содеянное наиболее активные участники события самовольно оставили часть", – рассказали в разведке.
Напомним, за минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.
В то же время жители Донецка жалуются, что боевики и российские наемники превратили их города во второй "Чернобыль".
Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.
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