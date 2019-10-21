На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 20 октября, на Донбассе пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь среди ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. Вблизи Богдановки, по направлению Петровского, боевики ударили из стрелкового оружия. У Водяного на Приазовье стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Павлополя, Пищевиков и Невельского – из крупнокалиберных пулеметов. У Песков оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки – ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Новомихайловки враг ударил из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. У Славного стреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы. Вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 оккупанты применили автоматические станковые гранатометы. У Орехова оккупанты применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – рассказали в ООС.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 19 октября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ ранен.

Ранее в ВСУ рассказали о грядущей широкомасштабной военной агрессии России на границе с Беларусью и Бессарабией. Заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран озвучил тревожные новости для Украины.

А тем временем на Донбассе по-прежнему напряженная обстановка. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

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