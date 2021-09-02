На Донбассе боевики не прекращают огонь, ранены двое военных

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
С начала текущих суток, 2 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Так, неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, за минувшие сутки, 1 сентября, боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочное ранение. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Где шли бои
- В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
- Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Возле Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
- Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также напомним, на Донбассе ранен еще один украинский военный.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: