Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

На Донбассе боевики не прекращают огонь, ранены двое военных

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
2 сентября, 07:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о двух раненых военных – их госпитализировали
Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Фото: коллаж "Сегодня"
Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток, 2 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, за минувшие сутки, 1 сентября, боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочное ранение. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Где шли бои

  • В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
  • Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
  • Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
  • Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Возле Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
  • Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Реклама

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Читайте также:

Пытал и убивал: СБУ передала в суд дело главаря горловских боевиков Безлера

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Реклама

Также напомним, на Донбассе ранен еще один украинский военный.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Школа

1 сентября - день знаний Идеи для поздравлений и сюрпризов

Узнать
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
РОБО-ТОП
Подземный мир технологий.
Он существует! Хочешь увидеть?
Спускайся в хайтек-шахту!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
72
44
37
153
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
32
26
32
90
3
flag ПКР ПКРRPC
32
20
37
89
4
flag США СШАUS
25
29
20
74
5
flag Украина УкраинаUA
19
35
23
77
6
flag Нидерланды НидерландыNL
19
11
10
40
7
flag Бразилия БразилияBR
16
13
22
51
8
flag Австралия АвстралияAU
13
23
24
60
9
flag Италия ИталияIT
12
19
18
49
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
Все медали Паралимпиады
COVID-19 в Украине
2477 случаев за сутки
Подробнее
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Сколько стоит и как сэкономить
Посчитать
Комаровский в теме
Когда сбивать температуру у ребенка
Спроси у доктора
Белла Хадид для Pop Magazine
Бархатный сезон
Где отдохнуть без ПЦР-теста и подешевле
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять