На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

В ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения

Фото: AFP

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ddb/86c/5c4ddb86ca7f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ddb/86c/5c4ddb86ca7f7.jpg 2019-02-06T07:19:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения

За минувшие сутки, 5 февраля, на Донбассе пророссийские боевик 12 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. ВСУ ответили боевикам – уничтожены четверо оккупантов, еще 11 – ранены. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"5 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм., автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районе Опытного. Из автоматических гранатометов велся огонь в районе Песков, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники вели огонь в районе Гнутово. Гранатометы и стрелковое оружие были применены в районе Новомихайловки.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм. в районе хутора Свободный, а из минометов калибра 82 мм., и автоматических гранатометов – в районе Троицкого. Минометы калибра 82 мм., гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил в районе Екатериновки, а минометы калибра 82 мм., – в районе Крымского.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 5 февраля, четырех оккупантов уничтожено и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожено бронированную боевую машину противника и внедорожник", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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