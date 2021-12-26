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На Донбассе боевики ранили украинского военного – в каком он состоянии

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 17:20
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Воин находится в лечебном заведении
Ситуация на Донбассе ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"
Ситуация на Донбассе ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 26 декабря на Донбассе вооруженные формирования России 5 раз нарушили режим тишины. В результате ранен один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Где стреляли?

  • В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
  • Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Есть раненый

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Российская оккупация Донбасса

  • В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
  • В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.

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Опрос "Рейтинг", 16-18 декабря
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1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
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По состоянию на 25 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
13 393 627
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 583 759
Всего введенных доз 27 977 386
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