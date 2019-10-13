На Донбассе боевики семь раз нарушили "тишину", потерь нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в воскресенье, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитный – из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; вблизи Светлодарска из направления Лозового – из автоматических станковых гранатометов; у Золотого из направления Золотого-5 – из крупнокалиберных пулеметов; в районе Южного из направления им.Гагарина – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Песков из направления Лозовского.

Напомним, вчера, 12 октября, боевики снова атаковали в Золотом, продолжая начало разведения войск. А сегодня враг не прекратил обстрелы и даже применил запрещенное вооружение.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни враг не прекращает вооруженные провокации. 10 октября пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Враг атаковал из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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