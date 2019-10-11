25 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

/ Фото: AFP

За прошлые сутки, 10 октября, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. В частности, девять раз боевики открывали огонь из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Вблизи Авдеевки оккупанты применили минометы калибра 120 мм. Четыре обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг устроил вблизи Пищевиков. Дважды неподалеку Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще два обстрела из стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки. А вблизи Новоселовка Второй российские наемники ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов. Неподалеку Крымского велся огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Хутора Свободного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Луганского оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Шумел боевики стреляли из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия. Неподалеку Катериновки враг применил стрелковое оружие

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"За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - рассказали в ООС.

Напомним, 9 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения. Боевики вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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