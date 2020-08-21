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На Донбассе боевики снова нарушают перемирие: где стреляли

21 августа, 07:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 августа, они два раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Авдеевки враг произвел несколько провокационных выстрелов из пулемета большого калибра, а неподалеку Новоалександровки противник выстрелил из автоматического станкового гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что России не нужно перемирие на Донбассе: эксперт рассказала о новой уловке Кремля.

Также напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. Глава государства доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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