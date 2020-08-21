На Донбассе боевики снова нарушают перемирие: где стреляли

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 августа, они два раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Авдеевки враг произвел несколько провокационных выстрелов из пулемета большого калибра, а неподалеку Новоалександровки противник выстрелил из автоматического станкового гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что России не нужно перемирие на Донбассе: эксперт рассказала о новой уловке Кремля.

Также напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские воины в любой момент готовы ответить врагу. Глава государства доволен, что ситуацию на фронте удалось немного стабилизировать и с начала перемирия нет потерь на передовой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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