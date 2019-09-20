На Донбассе боевики снова нарушают "тишину", трое военных ранены

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

/ Фото: AFP

С начала суток пятницы до вечера боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В течение текущих суток трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", – говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета; вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия; вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 3 обстрела позиций ООС: неподалеку н.п.Новолуганское – из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Крымского – из гранатометов различных систем; неподалеку Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщалось, на Донбассе боевики снова ударили по украинским военным. С начала текущих суток враг совершил четыре обстрела позиций ВСУ, в результате чего двое бойцов получили ранения.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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