Вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ: появилось видео

На видео можно увидеть и танки, и артиллерию, и другую технику оккупантов всего в 15 км от Донбасса

/ Фото: Минобороны РФ

Неподалеку от украинской границы в части Донецкой области замечена огромная колонна военной техники, в которой тяжелой бронетехники, в том числе артиллерия и танки. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

Мужчина на видео отмечает, что техника зафиксирована 19 сентября в селе Родионовка Ростовской области, что в 15-20 километрах от украинской границы.

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"Колонна тяжелой российской бронетехники в 15 км от границы с Украиной. Военные учения, показ силы, ротация или (РФ) стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно", – написал Штирлиц.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщали новости "Сегодня", с наступлением сентября российское командование активизировало масштабные военные учения в разных регионах своей страны, в том числе и совместно с боевиками т.н. "Л/ДНР". Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что на Донбассе оккупанты проводят масштабные учения под общим руководством штаба Южного военного округа ВС РФ (место дислокации – Ростов-на-Дону).

Кроме того, как рассказывал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, Россия отработает вторжение в Украину. По его словам, РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск.

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