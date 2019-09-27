На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен военнослужащий

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За минувшие сутки, 26 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики устроили вблизи Красногоровки. Дважды неподалеку Новогнатовки велся огонь из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. Два раза оккупанты огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, еще два, из автоматического гранатомета и снайперского оружия – неподалеку Марьинки. Два обстрела из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Пищевиков. Дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополь враг применил стрелковое оружие. Неподалеку Николаевки стреляли из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. Трижды вблизи Новолуганского велся огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Еще три обстрела из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем боевики устроили неподалеку Луганского. Вблизи Майского враг ударил из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 25 сентября на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму,.

А 24 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

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