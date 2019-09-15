На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ из минометов

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Сегодня, 15 сентября, оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Авдеевки из направлений Минерального и Яковлевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки с направления Стилы – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки с направлении Докучаевска – из стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Уживки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганського по направлению Доломитного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм; в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 14 сентября, враг 14 раз атаковал позиции украинской армии, при этом применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Военные рассказали о ситуации на Донбассе.

В начале месяца бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – уничтожено три человека, еще четверо получили ранения. Смотрите видео удара ВСУ под Горловкой:

Видео: facebook.com/450ua

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