На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

За прошлые сутки, 25 мая, российские боевики устроили 16 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 14 обстрелов:
- неподалеку Песков и Орехово оккупанты ударили из 120 мм минометов;
- трижды под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку Богдановки;
- дважды в районе Павлополя оккупанты ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты;
- у Авдеевки враг дважды стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- защитников Березовой оккупанты обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Марьинкой велся огонь из станковых противотанковых гранатометов;
- у Красногоровки стреляли из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Водяного оккупанты применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела:
- неподалеку Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм
"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 25 мая наши воины ранили четырех оккупантов.
Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.
Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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