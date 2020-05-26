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На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

26 мая, 07:15

Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 25 мая, российские боевики устроили 16 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 14 обстрелов:

  • неподалеку Песков и Орехово оккупанты ударили из 120 мм минометов;
  • трижды под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку Богдановки;
  • дважды в районе Павлополя оккупанты ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты;
  • у Авдеевки враг дважды стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • защитников Березовой оккупанты обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Марьинкой велся огонь из станковых противотанковых гранатометов;
  • у Красногоровки стреляли из крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Водяного оккупанты применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела:

  • неподалеку Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

По данным разведки, 25 мая наши воины ранили четырех оккупантов.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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