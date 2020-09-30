На Донбассе боевики вербовали чиновницу Луганской ОГА (видео)

Пророссийские террористы на Донбассе пытались завербовать чиновницу Луганской областной государственной администрации и склонить ее к государственной измене.

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Об этом сообщили на официальной странице Службы безопасности Украины.

Как выяснили контрразведчики, боевики задержали женщину на контрольном пункте "Станица Луганская", когда она посещала родственников. Чтобы убедить чиновницу сотрудничать, они угрожали жизни и здоровью родственников, а также шантажировали ее.

Вражеские спецслужбы пытались получить информацию о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству и своего мужа, сотрудника Национальной полиции.

Видео: СБУ

Под давлением женщина подписала соглашение о сотрудничестве. После этого ей дали соответствующие инструкции и отработали каналы конспиративной связи.

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После приезда на подконтрольную Украине территорию женщина начала получали электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Сотрудники СБУ установили, что женщина не собиралась наносить никакого вреда государственной безопасности. Она дала подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных ей задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебрасывает на Донбасс технику, оружие и наемников. На оккупированные территории завезли большое количество оружия и военного имущества для боевиков. Это тоже доказывает, что оккупанты явно не заинтересованы в прекращении войны.

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