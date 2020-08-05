Россия перебрасывает на Донбасс технику, оружие и наемников: подробности

Россия в т.н. "Л/ДНР" не только проводит ротацию войск, но и завозит туда военную технику и оружие с боеприпасами.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С территории России на Донбассе продолжается завоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы.

"В частности, на прошлой неделе в соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около одной тысячи тонн горючего. Кроме того, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав "1 и 2 АК". Также зафиксировано прибытия наемников граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Госдуме РФ пригрозили официально поставлять оружие боевикам "Л/ДНР". Москва так отреагировала на будущую военную помощь США для Украины на 300 миллионов долларов.

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Украина ответила на угрозы России открыто поставлять боевикам оружие. Заявление РФ говорит о прямой вооруженной агрессии против Украины, а также нескрываемой поддержке террористов на уровне государства.

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