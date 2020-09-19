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На Донбассе пес покусал двухлетнего мальчика: ребенка на вертолете доставляли в больницу

19 сентября, 12:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Собака вцепилась в паховую область

В Донецкой области двухлетнего ребенка покусала собака. Мальчика в крайне тяжелом состоянии вертолетом доставили в больницу в Днепре.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел в городе Селидово. Семья отмечала день рождения ребенка. Пока родители были в доме, мальчик вышел во двор, там на него напал домашний пес. Собака вцепилась в паховую область, в результате мальчик лишился гениталий, анального отверстия и получил повреждение бедренной артерии.

С помощью санавиации ребенка доставили в Днепр.

"Мальчика в сопровождении известного детского анестезиолога Андрея Островского реанимобилем медицины катастроф Донецкой области привезли на площадку аэроевакуации 66-го мобильного госпиталя, откуда военным вертолетом с мамой эвакуировали в Днепр", написала советник главы ОГА Татьяна Губа в Facebook.

В Днепре ребенка отвезли в реанимацию областной детской клинической больницы на улице Космической. Медики боролись за жизнь мальчика.

Напомним, в Боярке под Киевом ротвейлер искусал местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

А в Тернополе собака вцепилась в лицо девятилетнему ребенку. Мальчик подошел погладить животное, которое привязали прямо на детской площадке.

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Днепр собака вертолет Донецкая область мальчик нападение
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