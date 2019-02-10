На Донбассе копы изъяли два килограмма марихуаны: опубликованы фото

Полицейские изъяли крупную партию конопли под Волновахой

На Донбассе копы изъяли два килограмма марихуаны: опубликованы фото 2019-02-10T15:30:00+02:00 Донбасс Полицейские изъяли крупную партию конопли под Волновахой











В Донецкой области у жителя села Ближнее в Волновахском районе полицейские изъяли крупную партию конопли, которые мужчина хранил в стенном шкафу.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, информацию о хранении наркотиков получили участковые полицейские. На проверку этих данных было решено привлечь кинолога со служебной собакой из Донецкого пограничного отряда из состава операции Объединенных сил.

При осмотре помещения в пакетах и банках была обнаружена высушенная и измельченная марихуана и ее семена. Запасы наркотика хранились прямо в шкафу, а 37-летний хозяин квартиры, который ранее не попадал в поле зрения полиции, уверял, что подготовил ее для собственного потребления.

На вопрос о происхождении запрещенных растений мужчина объяснил, что сорвал их в лесополосе. Эту информацию копы проверят в ходе досудебного расследования, которое было открыто по статье "незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта". Изъятое направлено на исследование экспертов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве патрульные случайно нашли подвал с наркотиками. Копы обнаружили подвал со специально оснащенной комнатой для выращивания наркотических растений.

Кроме того, в конце октября прошлого года в Киеве проходил "Конопляный марш свободы". Сторонники легализации марихуаны собрались возле Кабмина и прошли маршем к зданию Минздрава.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе копы изъяли два килограмма марихуаны: опубликованы фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...