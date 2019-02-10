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На Донбассе копы изъяли два килограмма марихуаны: опубликованы фото

Сегодня, 15:30

Полицейские изъяли крупную партию конопли под Волновахой

На Донбассе копы изъяли два килограмма марихуаны: опубликованы фото Донбасс Полицейские изъяли крупную партию конопли под Волновахой

В Донецкой области у жителя села Ближнее в Волновахском районе полицейские изъяли крупную партию конопли, которые мужчина хранил в стенном шкафу.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, информацию о хранении наркотиков получили участковые полицейские. На проверку этих данных было решено привлечь кинолога со служебной собакой из Донецкого пограничного отряда из состава операции Объединенных сил.

При осмотре помещения в пакетах и банках была обнаружена высушенная и измельченная марихуана и ее семена. Запасы наркотика хранились прямо в шкафу, а 37-летний хозяин квартиры, который ранее не попадал в поле зрения полиции, уверял, что подготовил ее для собственного потребления.

На вопрос о происхождении запрещенных растений мужчина объяснил, что сорвал их в лесополосе. Эту информацию копы проверят в ходе досудебного расследования, которое было открыто по статье "незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта". Изъятое направлено на исследование экспертов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве патрульные случайно нашли подвал с наркотиками. Копы обнаружили подвал со специально оснащенной комнатой для выращивания наркотических растений.

Кроме того, в конце октября прошлого года в Киеве проходил "Конопляный марш свободы". Сторонники легализации марихуаны собрались возле Кабмина и прошли маршем к зданию Минздрава.

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Тег Донбасс, марихуана, конопля

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