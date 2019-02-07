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В Полтаве полицейские сожгли наркотиков почти на два миллиона гривен

Сегодня, 13:57

В огне уничтожили 57 килограммов марихуаны

В Полтаве полицейские сожгли наркотиков почти на два миллиона гривен Другие регионы В огне уничтожили 57 килограммов марихуаны

В Полтаве полицейские сожгли наркотики, которые после судебных приговоров по уголовным делам правоохранители нужно было ликвидировать. Общая стоимость сожженных наркотиков составила почти два миллиона гривен.

В огне были уничтожены 57 килограммов марихуаны, 12 килограммов маковой соломки и несколько тысяч растений конопли и мака.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления

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Тег наркотики, марихуана, Полтава, сожгли, полицейские

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