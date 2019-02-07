В Полтаве полицейские сожгли наркотиков почти на два миллиона гривен
В огне уничтожили 57 килограммов марихуаны
В Полтаве полицейские сожгли наркотики, которые после судебных приговоров по уголовным делам правоохранители нужно было ликвидировать. Общая стоимость сожженных наркотиков составила почти два миллиона гривен.
В огне были уничтожены 57 килограммов марихуаны, 12 килограммов маковой соломки и несколько тысяч растений конопли и мака.
Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.
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