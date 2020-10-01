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На Донбассе ликвидировали один из шести очагов пожара

1 октября, 13:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели продолжают бороться с огненной стихией

Спасатели ликвидировали пожар между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района в Луганской области. Это был один из шести очагов пожаров в регионе.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, возгорание локализовали на площади 8 гектаров. На данный момент распространение огня в сторону Северодонецка нет.

Сейчас спасатели пытаются затушить еще пять очагов огня в регионе.

Напомним, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.

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Ранее мы сообщали, что в Офисе президента Украины отреагировали на пожары в Луганской области. У Владимира Зеленского поблагодарили всех, кто причастен к ликвидации ЧП, и потребовали установить причины такого масштабного распространения огня.

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Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что пожар могли спровоцировать боевики. Летом противник уже натворил беды, когда своими обстрелами поджигал лес.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Донбасс спасатели Луганская область пожар ГСЧС очаги
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