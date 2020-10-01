Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

"Нужно четко установить причины": у Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области

1 октября, 09:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали более сотни очагов возгорания

В Офисе президента Украины отреагировали на пожары в Луганской области. У Владимира Зеленского поблагодарили всех, кто причастен к ликвидации ЧП, и потребовали установить причины такого масштабного распространения огня.

Реклама

"За прошедшие сутки в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает", – говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что будет учтена информация о возможных провокационных обстрелах боевиков, в результате которых мог произойти пожар.

"К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня", – подчеркнули в сообщении.

Видео: Нацполиция

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

В тренде
Боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА
Реклама

Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.

Ранее мы сообщали, что пожары под Северодонецком уничтожают дома.

Также напомним, боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский Луганская область пожар президент Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять