"Нужно четко установить причины": у Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали более сотни очагов возгорания

В Офисе президента Украины отреагировали на пожары в Луганской области. У Владимира Зеленского поблагодарили всех, кто причастен к ликвидации ЧП, и потребовали установить причины такого масштабного распространения огня.

Реклама

"За прошедшие сутки в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает", – говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что будет учтена информация о возможных провокационных обстрелах боевиков, в результате которых мог произойти пожар.

"К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня", – подчеркнули в сообщении.

Видео: Нацполиция

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Реклама

Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.

Ранее мы сообщали, что пожары под Северодонецком уничтожают дома.

Также напомним, боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама