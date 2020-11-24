На Донбассе мать пыталась продать своего ребенка за 400 тысяч гривен: ей вынесли приговор

В Мариуполе суд вынес приговор молодой женщине, которая хотела продать своего новорожденного ребенка. Ей назначено наказание – шесть лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Отмечается, что 19-летняя женщина два месяца искала потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого "оценила" в 400 тысяч гривен.
За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. При этом обвиняемая не становилась на медицинский учет как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.
Мать задержали во время получения денег от "покупателя". Младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.
Октябрьский районный суд признал виновной женщину в торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего.
Напомним, мы писали, как в Киеве под видом суррогатного материнства продавали детей за границу.
Кроме того, ранее в Европе провели масштабную операцию по борьбе с торговлей детьми.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк