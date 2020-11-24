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На Донбассе мать пыталась продать своего ребенка за 400 тысяч гривен: ей вынесли приговор

24 ноября, 12:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Осужденная планировала потрать деньги на квартиру и авто

В Мариуполе суд вынес приговор молодой женщине, которая хотела продать своего новорожденного ребенка. Ей назначено наказание – шесть лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что 19-летняя женщина два месяца искала потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого "оценила" в 400 тысяч гривен.

За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. При этом обвиняемая не становилась на медицинский учет как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.

Мать задержали во время получения денег от "покупателя". Младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.

Октябрьский районный суд признал виновной женщину в торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего.

Напомним, мы писали, как в Киеве под видом суррогатного материнства продавали детей за границу.

Кроме того, ранее в Европе провели масштабную операцию по борьбе с торговлей детьми.

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суд Мариуполь торговля детьми
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