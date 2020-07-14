На Донбассе молния поразила парня и девушку

На Донбассе в селе Ровно Покровского района в парня и девушку попала молния. Когда это произошло, они прятались под деревом от дождя.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел ночью 13 июля. Пострадавших девушку и парня (2001 и 1998 годов рождения соответственно) госпитализировали в Мирноградскую ЦГБ.
Напомним, что в ГСЧС неоднократно предупреждали о том, что перед грозой и во время нее стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию, и держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей;
- не топить печь, поскольку дым из трубы имеет высокую электропроводность;
- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);
- при поиске укрытия отдавайте предпочтение жилому дому или строению, защищенному молниеотводом;
- если есть при себе мобильный телефон, его лучше немедленно выключить;
- запрещено находиться на возвышениях и открытых местах, возле металлических или сетчатых ограждений;
- на открытом пространстве лучше присесть в сухую яму или траншею и позаботиться о том, чтобы тело имело минимальное число точек соприкосновения с землей, нельзя на нее ложиться – так увеличивается площадь поражения разрядом;
- если гроза застанет вас в лесу, необходимо спрятаться на участке с низкими деревьями, не стоит прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями – лучше находиться на расстоянии 30 м от отдельно стоящего высокого дерева. Если рядом есть деревья, ранее пораженные молнией, лучше держаться от них подальше;
- вероятность попадания молнии в конкретное дерево тем больше, чем оно выше;
- во время грозы нельзя находиться в воде или возле нее, нужно отойти от берега;
- во время грозы не стоит заниматься спортом на открытом воздухе, бегать – пот и быстрое движение "притягивают" молнию;
- если вас застигла гроза на велосипеде или мотоцикле, лучше остановиться и переждать грозу на расстоянии приблизительно 30 метров от них;
- если гроза застигла вас в автомобиле на открытой местности, не стоит его покидать, закрыть окна и опустить автомобильную антенну, двигаться во время грозы не рекомендуется;
- если рядом возникнет шаровая молния, по возможности, сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, поскольку может произойти взрыв, не следует от нее убегать.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области молния убила подростка-пастуха.
Также напомним, 16-летний вратарь российского клуба попал в реанимацию после удара молнии. Инцидент случился во время тренировки команды.
Также смотрите сюжет о том, как защитить себя от молнии.
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