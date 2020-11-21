На Донбассе начались выплаты за разрушенное жилье

Восемь домов расположены на территории поселка Зайцево, два — в городе Авдеевка

В Донецкой области первые девять семей, чье жилище было разрушено в результате вооруженной агрессии, получат по 300 тысяч гривен на человека.

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Общая сумма компенсации составляет 2,7 млн гривен, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Восемь домов (квартир) расположены на территории военно-гражданской администрации поселка Зайцево, два — в городе Авдеевка.

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Минреинтеграции совместно с Донецкой ОГА продолжают работу по оказанию денежной помощи гражданам, чье жилье было разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и призывает подавать в органы местного самоуправления соответствующие заявки на выплату компенсаций.

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В ОГА добавили, что в госбюджете на 2020 год впервые за время вооруженной агрессии было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено.

Напомним, Украина рассматривает возвращение временно оккупированных территорий – полуострова Крым и части Донбасса как единый процесс.

Ранее начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев попал в скандал из-за высказывание относительно реинтеграции с российскими военными:

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