Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

"Отмыли" более миллиарда гривен: на Донбассе разоблачили масштабный конверцентр (фото)

20 ноября, 13:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В офисе нарушителей нашли более 60 печатей

В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертцентр, который вывел в тень более 1,5 млрд грн.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конверт для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.

За 2019-2020 год через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

Реклама

В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн грн.

В тренде
Лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью (фото)

В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.

Следователи уже начали уголовное производство, они ищут людей, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнаружила конвертационный центр, который за год "отмыл" более 15 миллиардов гривен.

Реклама

Кроме того, в Киевской области ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ Донецкая область конвертационный центр отмывание денег
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Без манипуляций и лжи: Зеленский снова обратился к украинцам (видео)
Без манипуляций и лжи: Зеленский снова обратился к украинцам (видео)Политика
Лидеру боевиков
Лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью (фото)Донбасс
Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)
Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)Украина
"Миротворцы" РФ в Карабахе: генерал был на Донбассе, а бригада – захватывала КрымПолитика
Россия провела в
Россия провела в "Л/ДНР" масштабные учения боевиковДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять