"Отмыли" более миллиарда гривен: на Донбассе разоблачили масштабный конверцентр (фото)

В офисе нарушителей нашли более 60 печатей

В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертцентр, который вывел в тень более 1,5 млрд грн.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конверт для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.

За 2019-2020 год через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.

Реклама

В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн грн.

В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.

Следователи уже начали уголовное производство, они ищут людей, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнаружила конвертационный центр, который за год "отмыл" более 15 миллиардов гривен.

Реклама

Кроме того, в Киевской области ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама