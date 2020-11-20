"Отмыли" более миллиарда гривен: на Донбассе разоблачили масштабный конверцентр (фото)

В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертцентр, который вывел в тень более 1,5 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конверт для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.
За 2019-2020 год через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.
В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн грн.
В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.
Следователи уже начали уголовное производство, они ищут людей, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнаружила конвертационный центр, который за год "отмыл" более 15 миллиардов гривен.
Кроме того, в Киевской области ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.
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