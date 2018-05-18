ФОТОФАКТ. На Донбассе обновили стелу с "ошибкой" на въезде в Славянск

Сегодня, 14:43

На сайте Славянского городского совета опубликовали пояснение "ошибки"


Фото: slavdelo.dn.ua, Петр Дудник

Фото: slavdelo.dn.ua, Петр Дудник

Фото: slavdelo.dn.ua, Петр Дудник

Фото: slavdelo.dn.ua, Петр Дудник

В Славянске Донецкой области закончены работы по частичной реставрации стелы с заменой букв на украинский язык при въезде в город со стороны Краматорска. Об этом сообщает "Деловой Славянск". Несколько дней название было написано с "ошибкой".

Фотографиями стелы в Фейсбук поделился Петр Дудник. На фото – измененное название города на "Славяньк", что вызвало резонанс и возмущение жителей.

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В тот же день на сайте Славянского городского совета опубликовали пояснение "ошибки". В информации сообщалось о проведении с 16 мая частичной реставрации стелы с заменой букв на украинский язык. Монтаж всех букв обещали завершить 18 мая.

Напомним, город в Киевской области переименуют. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 19 апреля. Согласно этому документу, Переяслав-Хмельницкий предлагается переименовать в Переяслав – то есть вернуть ему историческое название.

Ранее сообщалось, что Днепропетровскую область сделают Сичеславской. Это предложение поддержали историки, как напоминание о казацком прошлом, а вот местные жители к нему отнеслись по-разному.

Напомним, Рада переименовала Кировоград.
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