На Донбассе под обстрелами оккупантов ранены двое бойцов ВСУ

Боевики с начала суток четыре раза обстреливали позиции наших военных

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 27 апреля оккупанты четыре раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе с использованием крупнокалиберных минометов.

Как сообщили в штабе ООС, в ходе обстрелов боевики использовали 120-мм минометы, гранатометы разных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.

Так, в районе Катериновки противник обстреливал украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и выпустил пять мин 120-го калибра;

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- из стрелкового оружия была обстреляна Марьинка;

- по защитникам Крымского стреляли из гранатометов и пулеметов;

- позиции ВСУ в районе Пивденного обстреляли из автоматических гранатометов;

В результате действий вражеский войск были ранены двое украинских военных.

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"Подлые обстрелы российских наемников не остались безнаказанными – из огневых средств украинские защитники дали жесткий и решительный ответ", – заверили в штабе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала апреля Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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