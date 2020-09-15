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На Донбассе подорвался на мине боец ВСУ

15 сентября, 12:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Военный получил серьезные ранения и оказался в больнице

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе недалеко от поселка Водяное под Мариуполем подорвался на взрывном устройстве боец Вооруженных сил Украины.

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Как сообщили в командовании оперативно-тактической группировки "Восток", инцидент произошел 15 сентября, во время проведения инженерных работ.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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На месте работают представители воинской части и рабочая группа Воинской службой правопорядка, выясняя обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что вице премьер Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс военные ВСУ подрыв

Источник: Сегодня

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