На Донбассе погиб украинский военный: названо имя (фото)

Ему был 51 год. У мужчины осталось три сына

Военный погиб на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

26 октября в результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне ООС погиб уроженец Полтавщины 51-летний сержант Георгий Халиков.

Об этом сообщили на странице в Facebook Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Детали трагедии

Как говорится в сообщении, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович.

Известно, что у погибшего осталось три сына.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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