На Донбассе произошло смертельное ДТП: от удара фургон вынесло на обочину

Грузовик сбил пешехода, который шел по автодороге в попутном направлении

/ Фото: Нацполиция

В Донецкой области водитель малотоннажного грузовика насмерть сбил 21-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации ведомства, ДТП произошло вчера, 19 сентября, около 20:00 на въезде в город Волноваха. Грузовик Volkswagen под управлением 55-летнего мужчины совершил наезд на пешехода, который двигался по дороге в попутном направлении. От удара фургон съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате автомобильной аварии пешеход, житель села Дмитровка Волновахского района, скончался на месте. Также травмировались водитель грузовика и его жена, жители Волновахи. Их с телесными повреждениями госпитализировали в центральную районную больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.

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Кроме этого, двух подростков сбил работник спасательной службы на Кировоградщине. Правоохранители говорят, за руль машины сел выпивший. Парень и девушка от полученных травм скончались в больнице. Теперь родные погибших и односельчане требуют наказать работника ГСЧС. А еще, говорят, есть и другие виновные в трагедии. "Сегодня" разбирались в ситуации.

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