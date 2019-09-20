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В Тернопольской области пьяный водитель врезался в грузовик: пострадала женщина с двумя детьми

20 сентября, 12:23

Автомобиль ВАЗ врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги

/ Фото: Нацполиция

В Тернопольской области автомобиль ВАЗ-2101 врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали двое детей и их мать. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Автомобильная авария случилась 19 сентября около 20:45. Водитель ВАЗ-2101 в селе Брыков врезался в КамАЗ, припаркованный на обочине проезжей части дороги.

Жена водителя ВАЗ-2101 сидела на переднем кресле, а малолетних детей держала у себя на коленях.

В результате пятилетняя девочка получила перелом бедра, у ее четырехлетней сестры диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а а матери детей – закрытый перелом голени.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. В ходе проверки стало известно, что человек, который сел за руль, в течение дня злоупотреблял спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения он с семьей уехал в гости в соседнее село. Там он также выпивал. В его крови обнаружили 1,89 промилле алкоголя.

Как выяснилось, мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. В прошлом году решением суда его лишили водительских прав.

Данное событие полицейские внесли в ЕРДР согласно ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинили тяжелое телесное повреждение).

Решается вопрос и о возбуждении уголовного производства в соответствии со статьей 382 УК (невыполнение судебного решения). Продолжается следствие.

Напомним, под Киевом Audi на скорости въехал в автобус. Погибшего водителя "вырезали" из транспортного средства.

Кроме этого, мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

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