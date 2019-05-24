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Работник ГСЧС насмерть сбил двух подростков: люди требуют справедливого наказания

24 мая, 22:49

Подростки учились вместе и были в романтических отношениях


Двух подростков сбил работник спасательной службы на Кировоградщине. Правоохранители говорят, за руль машины сел выпивший. Парень и девушка от полученных травм скончались в больнице. Теперь родные погибших и односельчане требуют наказать работника ГСЧС. А еще, говорят, есть и другие виновные в трагедии. "Сегодня" разбирались в ситуации.

Проводить в последний путь 18-летнего Николая и 16-летнюю Юлию собрались сотни сельчан. Три дня назад их сбил работник спасательной службы. Подростки учились вместе и были в романтических отношениях. В тот вечер возвращались из дополнительных занятий по украинскому языку.

Водителя в тот же день задержали. Пока хоронили молодую пару, ему в суде выбирали меру пресечения. Журналистам подозреваемый не сказал ни слова.

"После ДТП он был освидетельствован, сдана кровь, проведен тест на Drager – да, у он был в состоянии алкогольного опьянения. 1,7 промилле по моему", – говорит начальник Ольшанского отдела полиции Сергей Козар.

Погибший в ДТП Николай – сирота. Рос в детдоме семейного типа с четырьмя братьями и сестрами. Планировал поступать в военную академию.

"Безразлично, что это не наш, а приемный ребенок. Но мы его со всей душой взрастили. Мы вкладывали в него, у нас такие планы были", – плачет приемная мама Николая Ольга Яблунь.

За смерть двух детей на дороге подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Но мама погибшей девушки такое наказание считает слишком мягким.

"Требуем только, чтобы его справедливо приказали. Чтобы не так, что его посадили на 5-10 лет, а потом он вышел и радовался жизни. А наших детей нет. Пусть его накажут, не знаю, пожизненно ему надо дать", – считает мама Юлии Алла Лобенко.

На место убийства родные и близкие ежедневно несут живые цветы. Сельчане говорят – виновного в ДТП знают, он из соседнего села.

"Не хорошего мнения о нем. Он там часто сильно гонял", – признается  жительница с. Ольшанка Лариса Бушинская.
 
В том, что произошло, люди обвиняют не только пьяного водителя. Говорят – в пользу случая сыграли и коммунальщики.

По этой дороге в 10 вечера Коля провожал Юлю домой. Автомобиль налетел на подростков сзади – обоих подбросив на капоте. Родные жалуются, трагедии можно было избежать, если бы в тот день улица была освещена.

Света на улицах Малиновки нет больше месяца. Его отключили за долги.

"За долги РЭС нам отключил электроэнергию. Хотя мы им своевременно проплачиваем на коммунальное, а коммунальное затем им. Еще был световой день", – рассказывает Ольшанский поселковый голова Владимир Харковенко.
 
Претензии у семей погибших есть и к врачам. Жалуются – у медиков не было необходимого. Когда спасали детей – даже бинты бежали покупать в аптеке. Врачи же уверяют – травмы у обоих подростков были несовместимы с жизнью. В 8 утра их одновременно отключили от дыхательного аппарата.

25 летнего водителя суд взял под стражу на два месяца без права внесения залога.

Напомним, в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку. У пострадавших – множественные переломы, они уже неделю находятся в больнице.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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Тег ДТП, сбил, работник, ГСЧС

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