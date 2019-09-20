В Винницкой области столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие: фото

В результате ДТП пострадали четыре человека

В Винницкой области произошло масштабное ДТП : столкнулись пять транспортных средств. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции.

Как стало известно, около 16.00 19 сентября в Немировском районе столкнулись грузовик DAF, пассажирский автобус сообщением "Винница – Ладыжин", Mercedes Sprinter, ВАЗ-2101 и микроавтобус OPEL Movano.

Предварительно, водитель грузовика, двигаясь по участку дороги, где проводятся ремонтные работы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с четырьмя автомобилями, которые стояли впереди и пропускали встречный транспорт. От удара эти автомобили перевернулись в кювет.

В результате пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса: 19-летний житель Тульчинского района, 28 и 53-летние жители Ладыжина и 43-летний житель Гайсинского района. Они с ушибами и ссадинами госпитализированы в Гайсинскую больницу.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что три человека пострадали при оформлении аварии в столице . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительны, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

Кроме этого, в Черкасской области столкнулись рейсовый автобус и автомобиль BMW . В ДТП пострадали 10 человек.

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