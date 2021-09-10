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На Донбассе ранены двое военных. ВСУ открыли ответный огонь

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
10 сентября, 07:52
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Двое украинских военных получили ранения и сейчас находятся в больнице
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 9 сентября, они 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, были ранены двое украинских военных.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, после оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного – тяжелое, другого – удовлетворительное.

Где шли бои

  • В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.
  • Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
  • Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецк. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Верхнеторецка из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.
  • Вблизи Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
  • В районе населенного пункта Катериновка оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
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В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 10 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

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Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.

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